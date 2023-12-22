Александр Меркурис сравнил удары ВС РФ и ВСУ в конфликте.

Российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону. Иностранный аналитик добавил зрителям, что представители Москвы всегда атакуют исключительно военные объекты армии киевского режима. В тоже время ВСУ обстреливает мирное население, гражданскую инфраструктуру. По мнению специалиста, этими самыми действиями ВСУ совершают военные преступления в регионе конфликта.

Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель. Александр Меркурис, британец

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong