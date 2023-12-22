Александр Меркурис объявил, при каком условии авторитет главы Украины рухнет.

Заместитель американского государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке совершила рабочую поездку в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Такое предположение сделал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик считает, что в Госдепе решили уточнить информацию лично из-за появившихся в СМИ слухах.

Самая влиятельная фигура в украинской политике <…> похоже решила, что ситуация стала настолько критической, что она сразу рванула в Киев. Я имею в виду конечно же Викторию Нуланд. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис уверен, что в скором времени появится окончательный приказ об отставке главкома ВСУ, согласованный с Вашингтоном. В Британии указали на то, что политическое положение Зеленского висит на волоске из-за общественного кризиса. Если лидер киевского режима не разрешит ситуацию в течение нескольких дней, то его авторитет рухнет.

"Резко ухудшилось". На Западе раскрыли, почему Буданов может стать главкомом.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris