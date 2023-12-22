Александр Меркурис сравнил опыт Залужного и Буданова.

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного власти из Киева хотят заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в связи со стремительно ухудшающимся положением армии на передовой линии. Соответствующее заявление высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик добавил, что смещение руководителя с занимаемой должности может произойти также в связи с его давним конфликтом с лидером страны Владимиром Зеленским.

Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ. Александр Меркурис, аналитик

Александр Меркурис напомнил подписчикам о том, что руководитель украинской разведки не обладает соответствующим военным опытом, который есть у Валерия Залужного.

"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris