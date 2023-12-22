Александр Меркурис оценил характеристики ФАБ-1500.

Вооруженные силы России уничтожат позиции Вооруженных сил Украины на западе специальной военной операции тяжелыми снарядами ФАБ-1500. Соответствующее заявление высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист полагает, что в скором времени мировая общественность услышит о дальнейшем применении этого оружия, наносящего огромный ущерб для армии киевского режима.

Эти бомбы чрезвычайно мощные. Никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <...> По всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб. Александр Меркурис, аналитик

Ведущий программы отметил, что мощность ФАБ-1500 в три раза больше, чем 500 килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против ВСУ. Александр Меркурис полагает, что для ликвидации укреплений противника на Донбассе использование ФАБ-1500 можно назвать лучшей и быстрейшей стратегией России.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris