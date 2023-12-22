Александр Меркурис оценил попытки главы Украины остаться у власти.

Украинский президент Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий ради того, чтобы и дальше удерживать власть в своей стране. Соответствующее заявление высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист добавил, что лидеру киевского режима сейчас не нужны дипломатические контакты, так как он стремится к продолжению боевых действий в регионе конфликта, считая, что только так он останется у власти. В связи с этим политик старается поддерживать в глазах населения надежду на возможность того, что Украина победит Россию. В частности, это делается через воскресшем мифе о "великом марше на Крым". Эксперт указал на значительные проблемы у Владимира Зеленского с точки зрения его политической карьеры.

Он оказался в ситуации, в которой его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?" Александр Меркурис, аналитик Британии

В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов России по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran