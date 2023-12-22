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В Британии заявили о шоке в НАТО после ударов России по Украине

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Александр Меркурис оценил работу ПВО на Украине.

Массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам на Украине вызвали шок в НАТО. Соответствующее заявление высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист заметил, что Североатлантический альянс поставил армии  киевского режима свыше трети собственных зенитных ракет и одни из самых лучших в мире радаров противовоздушной обороны ради того, чтобы укрепить защиту в стране. Однако российские ракетные удары свели на нет эти усилия.

Были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО. даже сам Зеленский заявляет, что система ПВО находится на грани истощения.

Александр Меркурис, эксперт

В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: александр меркурис, великобритания, нато, пво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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