Александр Меркурис оценил работу ПВО на Украине.

Массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам на Украине вызвали шок в НАТО. Соответствующее заявление высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист заметил, что Североатлантический альянс поставил армии киевского режима свыше трети собственных зенитных ракет и одни из самых лучших в мире радаров противовоздушной обороны ради того, чтобы укрепить защиту в стране. Однако российские ракетные удары свели на нет эти усилия.

Были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО. даже сам Зеленский заявляет, что система ПВО находится на грани истощения. Александр Меркурис, эксперт

В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran