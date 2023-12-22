Александр Меркурис оценил неудачи ВСу на поле боя.

Три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для украинской противовоздушной обороны. Соответствующее заявление высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранец заметил, что подобными атаками со стороны России значительно усложняется жизнь промышленности киевского режима. В тоже время истощается способность стран коллективного Запада поддерживать Вооруженные силы Украины.

Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются. Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность. Александр Меркурис, эксперт из Британии

Александр Меркурис полагает, что сейчас международные союзники Украины начинают понимать то, что "русские неизбежно победят" региональном конфликте.

МИД Британии: страны Запада готовы годами оказывать поддержку Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris