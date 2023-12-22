Дэвид Кэмерон призвал нарастить оружейное производство.

Великобритания и международные союзники киевского режима на Западе готовы годами оказывать финансовую и военную помощь Вооруженным силам Украины и продемонстрируют это России. Такое заявление в комитете по внешней политике парламента Соединенного королевства сделал глава министерства по иностранным делам Великобритании Дэвид Кэмерон. Чиновник перед местными законодателями подчеркнул важность усиления производства вооружений для ВСУ. Однако спикер нп стал вдаваться в детали поводу количества предназначенных для передачи Украине снарядов.

Хотим предельно ясно показать Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове. Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии

Дэвид Кэмерон добавил, что совместный ВВП стран западной коалиции в 25 раз больше российского показателя, поэтому для них не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство. В ближайшее время Великобритания объявит о размерах нового пакета помощи Украине на текущий год.

"Начнется призыв". В Британии заявили о "жертвах" из-за фон дер Ляйен.

Фото и видео: YouTube / The Independent