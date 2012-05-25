Дэвид Кэмпбелл Баннерман оценил стремления Урсулы фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует захватить контроль над вооруженными силами Великобритании с помощью Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Такое мнение в эфире YouTube-проекта Redacted высказал бывший депутат Европейского парламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман. Политик полагает, что те условия, по которым Соединенное Королевство вышло из состава ЕС, все еще оставляют шансы на тесное военное сотрудничество с региональным содружеством. По его мнению, частичное участие государства в PESCO может обернуться вхождением британских Вооруженных сил в состав общей армии Евросоюза, о которой якобы сейчас мечтает глава Еврокомисии.

То, что глобалисты пытаются сделать – они стремятся передать наш военный потенциал во всей его полноте. <...>. Если паразитам-глобалистам вроде Сунака это сойдет с рук, то это только вопрос времени, когда наши военные потенциально дислоцируются на Украине. Дэвид Кэмпбелл Баннерман, политик

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Фото и видео: YouTube / Redacted