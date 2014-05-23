Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай

Урсула фон дер Ляйен закончила выступление под смех евродепутатов.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление под собачий лай, неожиданно зазвучавший в зале заседаний из динамиков. Инцидент произошел во время выступления европейских законодателей на пленарной сессии Европейского парламента, собранного во французском городе Страсбурге. В рамках мероприятия спикер подводила итоги гестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. Посторонние звуки послышались после финальной фразы Урсулы фон дер Ляйен: "Да здравствует Европа!" из динамиков. Конфуз вызвал смех и удивление политиков.

Позже руководитель Европейского парламента Роберта Метсола объяснила лай присутствием в здании ЕП служебных собак. Выступавший после главы Еврокомиссии глава урупнейшей в ЕП фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер попытался пошутить над ситуацией. Он счел, что лай можно было объяснить еще одним сторонником Урсулы фон дер Ляйен на пленарной сессии.

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи.

Фото и видео: YouTube / European Commission