Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи

Урсула фон дер Ляйен рассказала о работе над Стратегией ЕС по Украине.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи армии киевского режима на поле боя не повод для международных союзников прекращать поддержку украинских властей,а, напротив, повод ее нарастить. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства. Иностранка пояснила, что в 2024 году ЕС будет способен производить миллион боеприпасов ежегодно.

Да, ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии указала участникам мероприятия на необходимость для стран Евросоюза наращивать оборону и готовиться к любым сценариям регионального конфликта, начиная от традиционных, заканчивая гибридными вариантами. Урсула Фон дер Ляйен анонсировала прессе, что в начале следующего года представит предложение Стратегии ЕС в области оборонной промышленности. Эксперты сконцентрируют внимание в документе на стратегическом планировании, эффективных правилах в отрасли, наращивании потенциала товаров и технологий двойного назначения и мобилизации государственных и частных инвестиций в отрасль. Ранее глава ЕК обещала представить такую стратегию уже в этом году.

Шольц призвал ЕС помочь Украине, Молдавии и Грузии в реформах для вступления.

Фото и видео: YouTube / European Commission