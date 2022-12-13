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Четырехлетний мальчик впал в кому после катания на горке около Ледового дворца
Сегодня, 15:59
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Четырехлетний мальчик впал в кому после катания на горке около Ледового дворца

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Ватрушка ребенка неожиданно свернула и улетела в дерево.

Маленький мальчик впал в кому после активного отдыха около Ледового дворца. 4-летний ребенок катался на тюбинге на проспекте Большевиков и влетел в дерево.

Малыш уехал в дерево, когда спускался с горки. С ним был его отец. Информация о состоянии родителя пока не поступала.

По информации 78.ru, рядом с местом ЧП находится прокат ватрушек. Многие дети съезжают со склона по опасным дорожкам. За безопасностью своих чад следят только родители.

Ранее на Piter.tv: во время застолья на проспекте Героев пьяный мужчина подстрелил брата.

Фото:  pixabay

Теги: впал в кому, горка около ледового дворца, опасные горки, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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