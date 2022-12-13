Четырехлетний мальчик впал в кому после катания на горке около Ледового дворца

Маленький мальчик впал в кому после активного отдыха около Ледового дворца. 4-летний ребенок катался на тюбинге на проспекте Большевиков и влетел в дерево.
Малыш уехал в дерево, когда спускался с горки. С ним был его отец. Информация о состоянии родителя пока не поступала.
По информации 78.ru, рядом с местом ЧП находится прокат ватрушек. Многие дети съезжают со склона по опасным дорожкам. За безопасностью своих чад следят только родители.
Ранее на Piter.tv: во время застолья на проспекте Героев пьяный мужчина подстрелил брата.
Фото: pixabay
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