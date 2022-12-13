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В Петербурге в воскресенье объявят желтый уровень погодной опасности
Сегодня, 15:59
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В Петербурге в воскресенье объявят желтый уровень погодной опасности

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Горожанам напомнили, что во время сильного ветра нельзя ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

В Петербурге завтра, 26 февраля, обещают ухудшение климатических условий. В городе объявят желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В воскресенье с 5 до 23 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Росгидрометцентр

Подует сильный северо-восточный, северный ветер со скоростью до 15-18 метров в секунду. Жителей попросили не выходить на лед в такую погоду в связи с подъемом уровня воды. 

Кроме того, горожанам напомнили, что во время сильного ветра нельзя ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. 

Ранее на Piter.tv: новый циклон в воскресенье принесет в Петербург сильный ветер и метель.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер в петербурге, желтый уровень погодной опасности, погода спб, росгидрометцентр
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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