В Петербурге в воскресенье объявят желтый уровень погодной опасности

В Петербурге завтра, 26 февраля, обещают ухудшение климатических условий. В городе объявят желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.
В воскресенье с 5 до 23 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Росгидрометцентр
Подует сильный северо-восточный, северный ветер со скоростью до 15-18 метров в секунду. Жителей попросили не выходить на лед в такую погоду в связи с подъемом уровня воды.
Кроме того, горожанам напомнили, что во время сильного ветра нельзя ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями.
"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.
Ранее на Piter.tv: новый циклон в воскресенье принесет в Петербург сильный ветер и метель.
Фото: Piter.tv
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