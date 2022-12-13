В Ленобласти петербуржец поймал судака весом 11 килограммов

В реках и озерах Ленинградской области зимой рыбаки ловят карася, окуня, щуку, корюшку.

Житель Петербурга поймал в Ленобласти судака массой почти 11 килограммов и длиной один метр. Уловом Станислав Перхутко похвастался в группе "Рыбалка в СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Личный рекорд. Наконец-то упорство принесло достойный результат. Вчера вечером удалось поймать судака весом 10.900 и длинной ровно 100 см. В лунку пришлось засунуть руку почти полностью и фактически выдирать его на поверхность. От вброса адреналина и отсутствия достаточного опыта, повредил ему жабры когда протаскивал через лёд. Очень жаль, что такого речного монстра не удалось спасти, надеюсь, все будущие рекорды получится отпустить в родную стихию. Станислав Перхутко, рыбак

В реках и озерах Ленобласти зимой рыбаки ловят карася, окуня, щуку, корюшку. Иногда уловы завершаются печально. И не всегда дело в рыбе. Так, два петербуржца погибли, оказавшись в ледяной воде у дамбы. Они вышли на тонкий лед в период оттепели и оказались в акватории Невы.

Фото: ВКонтакте / Рыбалка в СПб