Два петербуржца погибли, провалившись под лед у дамбы

У судопропускного сооружения С-1 под лед провалились мужчина и женщина. Молодого человека спасти не удалось.

На выходных два петербуржца погибли, провалившись под тающий лед Финского залива. Об этом рассказали в телеграм-канале "Официальный канал Дирекции КЗС".

В субботу, 21 января, два рыбака провалились под лед. Один смог выбраться, а второго найти не удалось. На следующий день у судопропускного сооружения С-1 под лед провалились мужчина и женщина. Молодого человека спасти не удалось.

Дирекция КЗС напоминает о необходимости беречь себя и близких и не подвергать жизнь неоправданному риску.

Ранее в Петербурге рыбак провалился под лед. Известно, что на обоих рыбаках не было спасательных жилетов.

Фото: Piter.tv