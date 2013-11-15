Вице-премьер Борисов: боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в Вооруженные силы России. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на российском форуме "Знание".
Он напомнил, что про комплекс "Перевест" рассказывал в 2018 году президент РФ Владимир Путин. Его преимущество заключается в возможности ослеплять все спутниковые системы противника, если они находятся на орбитах до 1,5 тысяч километров.
Также Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие в российские войска поступят новые образцы вооружений. К ним относится лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.
Ранее Кадыров рассказал о ходе спецоперации на Украине.
Видео: VK / Российское общество "Знание"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все