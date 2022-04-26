В России тестируют лазерный комплекс "Перун" против любых типов БПЛА

Научно-производственного центр (НПЦ) "Сварог" начал проводить испытания новейшего лазерного комплекса противодействия беспилотникам "Перун". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПЦ.
Комплекс планируют использовать для защиты стационарных и мобильных объектов, в том числе объектов ВПК, ТЭК, транспортной и критической инфраструктуры, портой.
Время непрерывного излучения от аккумулятора "Перуна" составляет до 15 минут. Он может находиться на боевом дежурстве до 5 часов, дальность поражения целей составляет до 5 километров.
Комплекс оснастили системой технического зрения и наведения на основе искусственного интеллекта, видеокамерами и тепловизором. В стационарном исполнении базируется на 20-футовом контейнере, в возимом — на шасси.
В ходе испытаний "Перун" уже доказал высокую эффективность против любых типов БПЛА. Кроме того, комплекс поражает камеры, аккумуляторы, моторы, винты и крылья дронов.
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Фото: Magnific
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