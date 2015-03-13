По его словам, ситуация на сегодняшний день спокойная.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

По словам Кадырова, ситуация на сегодняшний день спокойная. Он подчеркнул, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, выполняется на 100%, однако в начале спецоперации были ошибки.

Теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров заявил, что мобилизация в России не нужна.

Видео: VK / Российское сообщество "Знание"