Кадыров заявил, что мобилизация в России не нужна

Он считает, что россияне должны сами "мобилизоваться и объединиться" вокруг президента страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна. Об этом он заявил на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

Кадыров отметил, что ему задают много вопросов на тему возможной мобилизации в стране. По его словам, никто не должен объявлять об этом. Глава Чечни считает, что россияне должны сами "мобилизоваться и объединиться" вокруг президента Владимира Путина.

Это и есть патриотизм. Рамзан Кадыров, глава Чечни

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Видео: VK / Российское сообщество