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Кадыров заявил, что мобилизация в России не нужна

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Он считает, что россияне должны сами "мобилизоваться и объединиться" вокруг президента страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна. Об этом он заявил на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

Кадыров отметил, что ему задают много вопросов на тему возможной мобилизации в стране. По его словам, никто не должен объявлять об этом. Глава Чечни считает, что россияне должны сами "мобилизоваться и объединиться" вокруг президента Владимира Путина.

Это и есть патриотизм.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кириенко заявил, что мир, который был раньше, никогда не вернется

Видео: VK / Российское сообщество

Теги: глава чечни, мобилизация, рамзан кадыров, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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