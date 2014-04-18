Кадыров заявил, что мобилизация в России не нужна

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что мобилизация в России не нужна. Об этом он заявил на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".
Кадыров отметил, что ему задают много вопросов на тему возможной мобилизации в стране. По его словам, никто не должен объявлять об этом. Глава Чечни считает, что россияне должны сами "мобилизоваться и объединиться" вокруг президента Владимира Путина.
Это и есть патриотизм.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
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Видео: VK / Российское сообщество
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