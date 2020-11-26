Кириенко: мир, который был раньше, никогда не вернется

По его словам, мир меняется необратимо и будет продолжать это делать.

Мир, который был раньше, никогда не вернется. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии просветительского марафона "Новые горизонты".

По его словам, мир меняется необратимо и будет продолжать это делать. Кириенко отметил, что людям не надо чего-то ждать, поскольку в таком случае новый мир будут формировать без них.

Мы не можем себе позволить ждать, потому именно сейчас время для такого разговора. Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента России

Ранее Песков заявил, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине.

Видео: VK / Российское сообщество "Знание"