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Путин: Россия под триколором веками укрепляла свое могущество

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По его словам, флаг объединяет все государство и общество.

Россия под триколором веками укрепляла свое могущество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Перед совещанием глава государства отметил, что 22 августа в стране отмечается День государственного флага. По его словам, российские воины столетиями под этим знаменем защищали Родину и свой народ.

Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, флаг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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