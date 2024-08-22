Путин: Россия под триколором веками укрепляла свое могущество

Россия под триколором веками укрепляла свое могущество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Перед совещанием глава государства отметил, что 22 августа в стране отмечается День государственного флага. По его словам, российские воины столетиями под этим знаменем защищали Родину и свой народ.
Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях.
Видео: kremlin.ru
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