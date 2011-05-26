В совещании принимают участие первый вице-премьер РФ, а также руководители Курской, Брянской и Белгородской областей

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, а также руководители Курской, Брянской и Белгородской областей. Глава государства отметил, что собрал всех для обсуждения текущей ситуации в приграничных регионах России. Он подчеркнул, что просил Мантурова заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях.

Ранее Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны.

Видео: kremlin.ru