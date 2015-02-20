Путин отметил, что новый ДКЦ будет полезен для всей страны

По его словам, в ДКЦ есть удобные комфортабельные палаты, в том числе для родителей с маленькими детьми.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что новый Детский клинический центр (ДКЦ) имени Леонида Рошаля будет полезен для всей страны. Об этом он заявил на встрече с жителями подмосковного Красногорска.

Глава государства посетил новый медцентр и отметил широкий круг задач, которые будет решать клиника. Он также заявил, что в ДКЦ есть удобные комфортабельные палаты, в том числе для родителей с маленькими детьми.

Очень полезно не только для Московской области, а в целом для здравоохранения страны, потому что телемедицина дает возможность общаться со специалистами по всей стране. Это здорово. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины.

Видео: kremlin.ru