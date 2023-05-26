Президент РФ Владимир Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины. Об этом он заявил во время общения в Российском университете спецназа с добровольцами, которые отправляются в зону спецоперации.
По словам главы государства, такие люди демонстрируют способность решать боевые задачи и преодолевать любые трудности. Он подчеркнул, что в разные времена находились те, кто не жалел себя ради будущего своего народа.
Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы абсолютно непобедимы.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все