Он подчеркнул, что в разные времена находились те, кто не жалел себя ради будущего своего народа.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил готовность мужчин встать на защиту Родины. Об этом он заявил во время общения в Российском университете спецназа с добровольцами, которые отправляются в зону спецоперации.

По словам главы государства, такие люди демонстрируют способность решать боевые задачи и преодолевать любые трудности. Он подчеркнул, что в разные времена находились те, кто не жалел себя ради будущего своего народа.

Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы абсолютно непобедимы. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым.

Видео: kremlin.ru