Путин провел рабочую встречу с Кадыровым

На встрече с президентом Кадыров отметил, что власти Чечни 13 лет ждали его визита.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в город Грозный с официальным визитом. На встрече с президентом Кадыров отметил, что власти Чечни 13 лет ждали его визита. Он поблагодарил Путина за пристальное внимание к республике. Также глава Чечни отметил стабильную социально-экономическую ситуацию и снижение безработицы в регионе.

Ранее мы сообщали, что Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане.

Видео: kremlin.ru