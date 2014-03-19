Путин провел рабочую встречу с Кадыровым

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства прибыл в город Грозный с официальным визитом. На встрече с президентом Кадыров отметил, что власти Чечни 13 лет ждали его визита. Он поблагодарил Путина за пристальное внимание к республике. Также глава Чечни отметил стабильную социально-экономическую ситуацию и снижение безработицы в регионе.
Ранее мы сообщали, что Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане.
Видео: kremlin.ru
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