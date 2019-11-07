Также президент направится в школу, где произошел теракт в 2004 году.

Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в город с официальным визитом. Президент начал визит с посещения мемориального комплекса, где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в бесланской школе №1. Путин возложил цветы к мемориалу и почтил память жертв. Также президент направится в школу, где произошел теракт.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии.

Видео: kremlin.ru