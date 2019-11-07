  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
110
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане

0 0

Также президент направится в школу, где произошел теракт в 2004 году.

Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в город с официальным визитом. Президент начал визит с посещения мемориального комплекса, где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в бесланской школе №1. Путин возложил цветы к мемориалу и почтил память жертв. Также президент направится в школу, где произошел теракт.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии.

Видео: kremlin.ru

Теги: беспан, влаадимир путин, мемориал, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии