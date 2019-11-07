Глава государства отметил хорошие результаты в области сельского хозяйства в регионе.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в республику с официальным визитом. В ходе встречи с Коковым президент отметил, что в Кабардино-Балкарии хорошие результаты в области сельского хозяйства. Путин подчеркнул, что производство плодоовощной продукции увеличилось в восемь с лишним раз.

Ранее Путин заявил, что Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Видео: kremlin.ru