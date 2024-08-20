Путин: Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном

По его словам, в основе отношений Москвы и Баку лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и тесные культурные узы.

Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.

Глава государства посетил Баку с официальным визитом. Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которой лидеры стран выступили с совместными заявлениями. Президент РФ отметил, что в основе отношений Москвы и Баку лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и тесные культурные узы.

Ранее Путин заявил, что Москва готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана.

Видео: kremlin.ru