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Путин: Москва готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана

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По его словам, Россия готова участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами.

Москва готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Россия готова участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами. Он подчеркнул, что историческая вовлеченность Кремля в ситуацию на Южном Кавказе диктует ей необходимость участия в этих событиях.

Ранее Путин заявил, что Баку превращается в оазис в регионе.

Видео: kremlin.ru

Теги: азербайджан, армения, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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