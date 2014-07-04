Путин: Москва готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана

По его словам, Россия готова участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами.

Москва готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Россия готова участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами. Он подчеркнул, что историческая вовлеченность Кремля в ситуацию на Южном Кавказе диктует ей необходимость участия в этих событиях.

Ранее Путин заявил, что Баку превращается в оазис в регионе.

Видео: kremlin.ru