Путин: Баку превращается в оазис в регионе

По словам президента РФ, он рад находиться в Баку и любоваться городом.

Баку превращается в оазис в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств проводят переговоры в резиденции "Загульба". По словам Путина, он рад находиться в Баку и любоваться городом. Российский лидер отметил, что Алиев и его супруга уделяют большое внимание развитию столицы.

И это видно, город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин прилетел в Баку с государственным визитом.

Видео: kremlin.ru