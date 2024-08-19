Путин: Баку превращается в оазис в регионе

Баку превращается в оазис в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Главы государств проводят переговоры в резиденции "Загульба". По словам Путина, он рад находиться в Баку и любоваться городом. Российский лидер отметил, что Алиев и его супруга уделяют большое внимание развитию столицы.
И это видно, город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин прилетел в Баку с государственным визитом.
Видео: kremlin.ru
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