Президент РФ проведет официальную встречу с лидером Азербайджана.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Баку с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Самолет российского лидера приземлился в столице Азербайджана вечером 18 августа. Путина встретили первый заместитель премьера Азербайджана Якуб Эюбов, замглавы МИД Самир Шарифов, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Отмечается, что 19 августа Путин примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Также состоится церемония официальной встречи российского лидера и резидента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба".

Ранее Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области.

Видео: kremlin.ru