Президент РФ Владимир Путин прилетел в Баку с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Самолет российского лидера приземлился в столице Азербайджана вечером 18 августа. Путина встретили первый заместитель премьера Азербайджана Якуб Эюбов, замглавы МИД Самир Шарифов, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
Отмечается, что 19 августа Путин примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Также состоится церемония официальной встречи российского лидера и резидента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба".
Ранее Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области.
Видео: kremlin.ru
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