Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона.

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона. По словам Беспрозванных, прогнозируемый рост ВРП составит 4,7%. Кроме того, в Калининградской области строятся семь новых школ и готовится к открытию поликлиника на 1120 мест. Врио главы региона напомнил, что с мая возобновлено субсидирование льготных авиабилетов.

Ранее мы сообщали, что Путин проводит переговоры с президентом Палестины.

Видео: kremlin.ru