Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона. По словам Беспрозванных, прогнозируемый рост ВРП составит 4,7%. Кроме того, в Калининградской области строятся семь новых школ и готовится к открытию поликлиника на 1120 мест. Врио главы региона напомнил, что с мая возобновлено субсидирование льготных авиабилетов.
Ранее мы сообщали, что Путин проводит переговоры с президентом Палестины.
Видео: kremlin.ru
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