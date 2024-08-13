Российский лидер отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой в секторе Газа.

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Аббас прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры с Путины проходят в Ново-Огарево. Российский лидер отметил, что в Москве с большой болью и тревогой наблюдают за гуманитарной катастрофой в секторе Газа. Путин отметил, что Россия передала Палестине около 700 тонн грузов.

Ранее Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область.

Видео: kremlin.ru