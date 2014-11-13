Глава государства подчеркнул, что такими действиями противник стремится к улучшению своих переговорных позиций.

Президент России Владимир Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область. Об этом он заявил во время оперативного совещания в режиме видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что такими действиями противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Президент отметил, что украинские войска "без разбора наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре".

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Видео: kremlin.ru