Президент России Владимир Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область. Об этом он заявил во время оперативного совещания в режиме видеоконференции.
Глава государства подчеркнул, что такими действиями противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Президент отметил, что украинские войска "без разбора наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре".
О чем с ними вообще можно говорить?
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все