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Совладелец компании "Охта Групп" упал со второго этажа и оказался в реанимации
Сегодня, 10:41
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Совладелец компании "Охта Групп" упал со второго этажа и оказался в реанимации

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У 83-летнего мужчины зафиксировали кататравму и травмы головы, груди, живота, конечностей.

В Петербурге совладелец компании "Охта Групп" упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали, пишет 78.ru. 

Инцидент произошел в жилом комплексе на Парадной улице ночью 12 мая. У 83-летнего мужчины зафиксировали кататравму и травмы головы, груди, живота, конечностей. Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, он помещен в реанимацию. По словам соседей, у бизнесмена ранее случались приступы панических атак, передает "Фонтанка". 

Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что малыш скончался в больнице после падения из окна четвертого этажа на Воскресенской набережной. Все случилось, когда мать вышла в соседнюю комнату. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, парадная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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