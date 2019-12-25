Совладелец компании "Охта Групп" упал со второго этажа и оказался в реанимации

У 83-летнего мужчины зафиксировали кататравму и травмы головы, груди, живота, конечностей.

В Петербурге совладелец компании "Охта Групп" упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали, пишет 78.ru.

Инцидент произошел в жилом комплексе на Парадной улице ночью 12 мая. У 83-летнего мужчины зафиксировали кататравму и травмы головы, груди, живота, конечностей. Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, он помещен в реанимацию. По словам соседей, у бизнесмена ранее случались приступы панических атак, передает "Фонтанка".

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что малыш скончался в больнице после падения из окна четвертого этажа на Воскресенской набережной. Все случилось, когда мать вышла в соседнюю комнату. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Piter.TV