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По факту падения лифта в доме на Наставников возбуждено уголовное дело

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В кабине находились две женщины.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения лифта с пассажирами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

Инцидент произошел накануне в доме на проспекте Наставников, в кабине находились две женщины. При нажатии кнопки отмены лифт остановился, и им удалось его покинуть. 

На месте работают следователи и другие специалисты, устанавливаются лица, ответственные за содержание лифтового оборудования. 

Ранее мы рассказывали о том, что момент падения витрины в магазине на проспекте Стачек попал на видео. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: падение лифта, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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