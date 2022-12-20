По факту падения лифта в доме на Наставников возбуждено уголовное дело

В кабине находились две женщины.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения лифта с пассажирами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел накануне в доме на проспекте Наставников, в кабине находились две женщины. При нажатии кнопки отмены лифт остановился, и им удалось его покинуть.

На месте работают следователи и другие специалисты, устанавливаются лица, ответственные за содержание лифтового оборудования.

Ранее мы рассказывали о том, что момент падения витрины в магазине на проспекте Стачек попал на видео.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу