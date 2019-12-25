  1. Главная
ККИ сносит торговый павильон на проспекте Наставников
Сегодня, 12:32
В прошлом месяце у объекта истек срок действия договора аренды земельного участка.

На проспекте Наставников, 42, сносят торговый павильон. Работы проводит "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" комитета по контролю за имуществом Петербурга, сообщили 4 декабря в администрации Красногвардейского района. 

Отмечается, что в прошлом месяце у объекта истек срок действия договора аренды земельного участка. Его исключили из схемы размещения НТО по инициативе районной администрации. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Беринга стартовал снос незаконного автосервиса. Территорию передавали в аренду юридическому лицу для временного размещения павильона.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

