ККИ сносит торговый павильон на проспекте Наставников

В прошлом месяце у объекта истек срок действия договора аренды земельного участка.

На проспекте Наставников, 42, сносят торговый павильон. Работы проводит "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" комитета по контролю за имуществом Петербурга, сообщили 4 декабря в администрации Красногвардейского района.

Отмечается, что в прошлом месяце у объекта истек срок действия договора аренды земельного участка. Его исключили из схемы размещения НТО по инициативе районной администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Беринга стартовал снос незаконного автосервиса. Территорию передавали в аренду юридическому лицу для временного размещения павильона.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района