Момент падения витрины в магазине на Стачек попал на видео. Есть пострадавшие

Следственный отдел по Кировскому району проводит проверку по ст. 238 УК РФ.

Следователи начали проверку по факту травмирования посетителей торгового комплекса на проспекте Стачек. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 15 июня в магазине частично обрушилась ювелирная витрина. В результате есть пострадавшие, все они были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

Следственный отдел по Кировскому району проводит проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на дороге "Зуево — Новая Ладога" пострадали дети. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу