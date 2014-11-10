В Петербурге проводят проверку по факту обрушения ювелирной витрины в магазине

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с частичным обрушением ювелирной витрины в одном из магазинов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности посетителей, а также работников магазина.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина оплатил товар в ПВЗ на Маршала Казакова билетами "банка приколов".

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб