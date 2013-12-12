Мужчина оплатил товар в ПВЗ на Маршала Казакова билетами "банка приколов"

Фигурант заказал утепленную попону для лошади.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в надзорном ведомстве 16 июня.

Вечером 2 ноября прошлого года обвиняемый зашел в пункт выдачи заказов на улице Маршала Казакова, 78к1. Мужчина, используя три билета банка приколов номиналом "2 тыс. дублей", решил расплатиться ими за заказанный товар – утепленную попону для лошади. По словам фигуранта, он специально использовал ненастоящие купюры.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина хотел расплатиться билетами "банка приколов" в кафе на Васи Алексеева.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга