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Мужчина оплатил товар в ПВЗ на Маршала Казакова билетами "банка приколов"

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Фигурант заказал утепленную попону для лошади.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в надзорном ведомстве 16 июня. 

Вечером 2 ноября прошлого года обвиняемый зашел в пункт выдачи заказов на улице Маршала Казакова, 78к1. Мужчина, используя три билета банка приколов номиналом "2 тыс. дублей", решил расплатиться ими за заказанный товар – утепленную попону для лошади. По словам фигуранта, он специально использовал ненастоящие купюры. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина хотел расплатиться билетами "банка приколов" в кафе на Васи Алексеева. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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