Мужчина хотел расплатиться билетами "банка приколов" в кафе на Васи Алексеева

В двух заведениях не заметили подвоха, внимательным оказался сотрудник кондитерской.

Росгвардейцы задержали мужчину, оплатившего заказы в фуд-холле билетами "банка приколов". Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 12 марта в торгово-развлекательном комплексе на улице Васи Алексеева правонарушитель сделал заказы в нескольких кафе. В двух заведениях не заметили подвоха, внимательным оказался сотрудник кондитерской. Кассир не принял купюру с надписью "две тысячи дублей", а о "шутнике" сообщил персоналу ТРК.

На месте поймали 42-летнего местного жителя. При проверке выяснилось, что он ранее был судим за кражу, еще привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Мужчину доставили в 31-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: рецидивист ограбил два магазина в ТРК на Комендантской площади.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти