На улице Васи Алексеева вор вынес из квартиры золото и деньги

Материальный ущерб составил 89 тыс. рублей.

В Кировском районе 29 июня вор украл из квартиры 38-летнего петербуржца 10 тысяч рублей и ювелирные изделия. Инцидент произошел в квартире на улице Васи Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Хозяин дома обратился к стражам порядка. Он написал заявление, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уточняется, что материальный ущерб составил 89 тыс. рублей.

Накануне, 2 июля, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний петербуржец. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Приморского района передала курьеру мошенников 2 млн рублей.

Фото: Telegram / Петербургская полиция