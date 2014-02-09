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На улице Васи Алексеева вор вынес из квартиры золото и деньги
Сегодня, 11:04
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На улице Васи Алексеева вор вынес из квартиры золото и деньги

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Материальный ущерб составил 89 тыс. рублей. 

В Кировском районе 29 июня вор украл из квартиры 38-летнего петербуржца 10 тысяч рублей и ювелирные изделия. Инцидент произошел в квартире на улице Васи Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Хозяин дома обратился к стражам порядка. Он написал заявление, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уточняется, что материальный ущерб составил 89 тыс. рублей. 

Накануне, 2 июля, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний   петербуржец. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Приморского района передала курьеру мошенников 2 млн рублей.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: ограбление, полиция, улица васи алексеева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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