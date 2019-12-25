Пенсионерка из Приморского района передала курьеру мошенников 2 млн рублей

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к данному преступлению молодого человека, 2003 года рождения, который был задержан в июне у дома 63 по проспекту Энгельса в Московском районе.

Вечером 21 июня в полицию обратилась женщина 1938 года рождения, проживающая на улице Савушкина, с заявлением о том, что 10 июня она стала жертвой мошенников. Неизвестные преступники, позвонив ей утром, убедили ее передать деньги курьеру для внесения их на так называемый безопасный счет. В результате потерпевшая отдала курьеру 2 253 000 рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к данному преступлению молодого человека, 2003 года рождения, который был задержан в июне у дома 63 по проспекту Энгельса в Московском районе Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде ареста, она остается неизменной.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге велосипедисты били цепью по микроавтобусу и залили газом водителя.

Фото: Piter.TV