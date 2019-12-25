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В Петербурге велосипедисты били цепью по микроавтобусу и залили газом водителя
Сегодня, 10:30
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В Петербурге велосипедисты били цепью по микроавтобусу и залили газом водителя

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В результате водитель получил химический ожог роговицы и обратился в полицию.

Во вторник, 2 июля, в Петербурге произошло ДТП с участием предпринимателя из Ленинградской области и двух велосипедистов. По данным Piter.TV, инцидент произошел на проспекте Стачек.

По словам водителя, он выезжал со двора у дома № 67/2 на своем автомобиле Fiat Doblo, когда был остановлен велосипедистами. Между ними возник конфликт, который перерос в нападение на водителя. Велосипедисты использовали противоугонную цепь и перцовый баллончик.

В результате водитель получил химический ожог роговицы и обратился в полицию. Правоохранители квалифицировали инцидент как уголовное хулиганство и начали поиск обидчиков.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец задержан по подозрению в краже ювелирных изделий из часовни.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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