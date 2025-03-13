Рецидивист ограбил два магазина в ТРК на Комендантской площади

Известно, что ранее он был судим за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который ограбил ювелирный магазин в Приморском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 12 марта в торгово-развлекательном комплексе на Комендантской площади мужчина, пока сотрудница точки отвлеклась на другого клиента, похитил пару сережек, после чего пошел к выходу. Но скрыться вору не удалось: его увидел другой персонал, сразу же нажавший кнопку тревожной сигнализации.

Похитителем оказался 37-летний местный житель. Кроме того, его подозревают в хищении товаров из магазина одежды в этом же ТРК. Из рюкзака мужчины изъяли шесть пар плавок с бирками и ценниками.

Задержанного доставили в 86-й отдел полиции. Известно, что ранее он был судим за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Ранее на Piter.TV: обокравшие магазин на проспекте Ветеранов попали на видео.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти