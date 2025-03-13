Обокравшие магазин на проспекте Ветеранов попали на видео

Похищенные продукты изъяты, устанавливается сумма материального ущерба.

Мужчины, которые обокрали магазин на проспекте Ветеранов, попали на видео. Кадрами поделились в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 11 марта в полицию Красносельского района обратился 24-летний администратор супермаркета. По словам мужчины, в магазин зашли неизвестные, набрали корзину продуктов и, не оплатив, пронесли ее мимо кассы. На замечание сотрудника один из злоумышленников достал молоток, а второй пригрозил физической расправой.

Спустя час задержали 23-летнего местного жителя, еще через некоторое время – 32-летнего мужчину. Оба ранее неоднократно судимы. Похищенные продукты изъяты, устанавливается сумма материального ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: рецидивист отнял сумочку у женщины на автобусной остановке в поселке Межозерный.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти