Рецидивисты обокрали продуктовый на проспекте Ветеранов

При попытке остановить злоумышленников один из них замахнулся на кассира молотком.

Двое мужчин обокрали продуктовый магазин на проспекте Ветеранов в Петербурге. Также они угрожали кассиру молотком, пишет 78.ru.

К правоохранителям обратился 23-летний администратор супермаркета с заявлением об ограблении. По словам сотрудника, неизвестные набрали корзину с продуктами и не оплатили ее. При попытке остановить злоумышленников один из них замахнулся на кассира молотком.

Грабителей задержали почти сразу, ими оказались 23-летний и 32-летний местные жители. Тот, что моложе, был судим несколько раз за кражи и грабежи, а второй привлекался к ответственности в связи с незаконным пересечением границы и кражей денег у родственника.

Ранее на Piter.TV: житель Петроградского района два месяца похищал алкоголь из магазина.

Фото: Piter.TV