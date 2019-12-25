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Рецидивисты обокрали продуктовый на проспекте Ветеранов
Сегодня, 9:24
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Рецидивисты обокрали продуктовый на проспекте Ветеранов

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При попытке остановить злоумышленников один из них замахнулся на кассира молотком.

Двое мужчин обокрали продуктовый магазин на проспекте Ветеранов в Петербурге. Также они угрожали кассиру молотком, пишет 78.ru. 

К правоохранителям обратился 23-летний администратор супермаркета с заявлением об ограблении. По словам сотрудника, неизвестные набрали корзину с продуктами и не оплатили ее. При попытке остановить злоумышленников один из них замахнулся на кассира молотком. 

Грабителей задержали почти сразу, ими оказались 23-летний и 32-летний местные жители. Тот, что моложе, был судим несколько раз за кражи и грабежи, а второй привлекался к ответственности в связи с незаконным пересечением границы и кражей денег у родственника. 

Ранее на Piter.TV: житель Петроградского района два месяца похищал алкоголь из магазина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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