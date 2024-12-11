Рецидивист отнял сумочку у женщины на автобусной остановке в поселке Межозерный

По подозрению полицейские задержали 52-летнего местного жителя.

В Лужском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже на автобусной остановке. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в 19:20 на автобусной остановке "посёлок Межозерный" Лужского района ограбили женщину.

По словам 42-летней потерпевшей, около 19:00 она возвращалась домой и ожидала свой автобус на остановке общественного транспорта "посёлок Межозерный", когда напротив остановки остановился Renault. Из автомобиля вышел неизвестный и, применив к женщине физическую силу, отобрал у нее сумку, в которой находились смартфон, личные документы и 11 650 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Днем 3 февраля у дома 38 по улице Володарского в Луге оперативники по подозрению в совершении этого преступления задержали 52-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого, в том числе за аналогичные преступления.

Ранее ещё один рецидивист украл телефон у жительницы Лодейного Поля.

Фото: unsplash (mostafa mahmoudi)