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Рецидивист украл телефон у жительницы Лодейного Поля
Сегодня, 10:47
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Рецидивист украл телефон у жительницы Лодейного Поля

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Материальный ущерб составил 14 тыс. рублей.

Полицейские задержали рецидивиста, который ограбил жительницу Лодейного Поля. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, рано утром 2 февраля к правоохранителям обратилась 48-летняя женщина. По словам заявительницы, к ней в квартиру позвонил незнакомец и, ударив по лицу, зашел внутрь и похитил телефон. Материальный ущерб составил 14 тыс. рублей. 

На Октябрьском проспекте в тот же день по подозрению в совершении этого преступления поймали 34-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). За плечами мужчины свыше 10 судимостей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге слесарь пробивал дыры в полу и выносил ценные вещи из квартир. 

Фото: Piter.TV

Теги: лодейное поле, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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