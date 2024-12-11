Рецидивист украл телефон у жительницы Лодейного Поля

Материальный ущерб составил 14 тыс. рублей.

Полицейские задержали рецидивиста, который ограбил жительницу Лодейного Поля.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, рано утром 2 февраля к правоохранителям обратилась 48-летняя женщина. По словам заявительницы, к ней в квартиру позвонил незнакомец и, ударив по лицу, зашел внутрь и похитил телефон. Материальный ущерб составил 14 тыс. рублей.

На Октябрьском проспекте в тот же день по подозрению в совершении этого преступления поймали 34-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). За плечами мужчины свыше 10 судимостей.

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Фото: Piter.TV