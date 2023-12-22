Россиянин обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов

Подозреваемый передал потерпевшему билеты "Банка приколов".

Российскими правоохранительными органами в столице задержан мужчина, подозреваемый в хищении свыше 17,4 миллионов рублей под предлогом их обмена на старые доллары. Согласно предварительной информации от пресс-службы регионального управления полиции, владелец финансов откликнулся на размещенное в Интернете объявление о возможности покупки старых американских долларов по выгодной цене. Продавец предложил клиенту встретиться в офисном здании на Пресненской набережной. Для осуществления сделки предприниматель отправил на место своего водителя, который взял с собой чемодан с наличными средствами.

Тот в свою очередь, прибыв к назначенному месту, передал вверенную наличность торговцу и получил взамен пакет с купюрами, похожими на доллары старого образца. пресс-служба МВД РФ

Однако в тот момент, когда продавец отлучился под предлогом пересчёта оплаты, шофёр внимательнее рассмотрел содержимое пакета. Он выяснил, что вместо иностранной валюты в нём оказались билеты "Банка приколов". К этому времени злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Позже оперативники вышли на след вора. Им оказался 32-летний мужчина из Смоленской области. Он успел распорядиться деньгами по своему усмотрению. Сейчас в отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

В Петербурге оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.

Фото и видео: МВД Медиа